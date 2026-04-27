Notte di fuoco in zona Polymer a Terni l’incendio devasta due auto e una rimessa

Una notte di incendio si è verificata in via Morelli, nella zona Polymer di Terni. Le fiamme hanno coinvolto due automobili, tra cui una alimentata a metano, e successivamente si sono propagate alla rimessa di un'abitazione vicina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso le verifiche sulle cause dell’incendio.

Notte di fuoco in via Morelli a Terni, zona Polymer, dove l’incendio che ha inizialmente interessato due autovetture – una delle quali alimentata a metano – si è poi esteso all’autorimessa di una abitazione.In particolare, dalla vettura alimentata a gas si è sviluppato un “dardo di fiamma” che ha.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Due incidenti nella notte tra Amelia e Terni. Auto si ribalta e prende fuoco sulla AmerinaTerni, 18 aprile 2026 – È di due incidenti stradali nel giro di mezz’ora il bilancio della notte tra venerdì e sabato tra Amelia e Terni, con un’auto... Scoppia un incendio in una rimessa: intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, per domare un incendio che ha coinvolto una rimessa nel Comune... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Notte di fuoco a Noicattaro: tre auto divorate dalle fiamme; Notte di fuoco in zona Polymer a Terni, l’incendio devasta due auto e una rimessa; Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Com'è la qualità dell'aria?; Notte di fuoco a Sciacca: autovettura avvolta dalle fiamme, si indaga per dolo. Notte di fuoco a Bollate: bruciano i rifiuti in un’azienda di smaltimentoSono proseguite per tutta la notte scorsa le operazioni di spegnimento di un incendio, divampato nella serata di ieri all'esterno di un'azienda per lo smaltimen ... settenews.it Grande Fratello Vip, notte di fuoco Paola Caruso insulta Francesca Manzini, Antonella Elia e RaulClima incandescente nella Casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore Paola Caruso si è resa protagonista di uno sfogo durissimo contro tre coinquilini: Francesca Manzini, Antonella Elia e ... comingsoon.it Notte di emergenza sul lungomare per il doppio incidente. Conducenti e paseggeri trasportati nei pronto soccorso del Brotzu, Policlinico e Santissima Trinità - facebook.com facebook Dalla prossima settimana i familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation, a Crans-Montana, potranno vedere il filmato choc dell'incendio, finora tenuto segreto dalla polizia. Si tratta di una sequenza video montata dagli investigatori utilizzando le i x.com