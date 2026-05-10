Danneggia trenta auto in pochi minuti | pomeriggio di follia tra le auto in sosta

Da bresciatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì pomeriggio, tra via Sardegna e il parco Tarello, trenta auto sono state danneggiate in pochi minuti. Gli episodi si sono verificati uno dopo l’altro, con numerosi specchietti rotti e danni evidenti alle vetture in sosta. La scena si è svolta in modo rapido e sistematico, lasciando i proprietari delle auto increduli di fronte a quanto accaduto. La zona è stata immediatamente oggetto di attenzione delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trenta auto colpite una dopo l'altra, una scia di specchietti rotti. Venerdì pomeriggio, la zona tra via Sardegna e il parco Tarello è diventata il teatro di uno sfogo improvviso e sistematico. Sotto gli occhi dei passanti, un uomo ha iniziato a colpire le vetture parcheggiate lungo la strada.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Danneggia e deruba le auto parcheggiate in Oltretorrente: arrestato il ladro delle vetture in sostaLa Polizia di Stato di Parma il 20 aprile ha arrestato un 29enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona,...

Viale Italia | Provoca un incidente, danneggia le vetture in sosta e scappa senza aspettare i soccorsi: caccia all'auto pirataAvrebbe colpito un'auto e poi, dopo aver danneggiato anche alcune vetture in sosta, si sarebbe allontanato senza prestare aiuto alla coppia rimasta...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web