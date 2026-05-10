Danneggia trenta auto in pochi minuti | pomeriggio di follia tra le auto in sosta

Venerdì pomeriggio, tra via Sardegna e il parco Tarello, trenta auto sono state danneggiate in pochi minuti. Gli episodi si sono verificati uno dopo l’altro, con numerosi specchietti rotti e danni evidenti alle vetture in sosta. La scena si è svolta in modo rapido e sistematico, lasciando i proprietari delle auto increduli di fronte a quanto accaduto. La zona è stata immediatamente oggetto di attenzione delle forze dell’ordine.

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