Danneggia trenta auto in pochi minuti | pomeriggio di follia tra le auto in sosta
Venerdì pomeriggio, tra via Sardegna e il parco Tarello, trenta auto sono state danneggiate in pochi minuti. Gli episodi si sono verificati uno dopo l’altro, con numerosi specchietti rotti e danni evidenti alle vetture in sosta. La scena si è svolta in modo rapido e sistematico, lasciando i proprietari delle auto increduli di fronte a quanto accaduto. La zona è stata immediatamente oggetto di attenzione delle forze dell’ordine.
Trenta auto colpite una dopo l'altra, una scia di specchietti rotti. Venerdì pomeriggio, la zona tra via Sardegna e il parco Tarello è diventata il teatro di uno sfogo improvviso e sistematico. Sotto gli occhi dei passanti, un uomo ha iniziato a colpire le vetture parcheggiate lungo la strada.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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