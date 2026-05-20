Il 23 maggio torna la Notte europea dei Musei

Il 23 maggio 2026 si svolgerà la 22ª edizione della Notte Europea dei Musei, un evento annuale che coinvolge numerosi musei e istituzioni culturali in tutta Europa. In questa occasione, molte strutture rimarranno aperte fino a tarda sera, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni in orari insoliti. L’iniziativa mira a promuovere l’accesso alla cultura e a favorire incontri tra pubblico e patrimonio artistico.

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