Il 23 maggio torna la Notte europea dei Musei

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio 2026 si svolgerà la 22ª edizione della Notte Europea dei Musei, un evento annuale che coinvolge numerosi musei e istituzioni culturali in tutta Europa. In questa occasione, molte strutture rimarranno aperte fino a tarda sera, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni in orari insoliti. L’iniziativa mira a promuovere l’accesso alla cultura e a favorire incontri tra pubblico e patrimonio artistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 23 maggio 2026 torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, giunta quest’anno alla 22^ edizione. Promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, la manifestazione si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MUSEI APERTI DI NOTTE IN CAMPANIA A SOLO 1 EURO

Video MUSEI APERTI DI NOTTE IN CAMPANIA A SOLO 1 EURO

Sullo stesso argomento

Cultura: sabato 23 maggio torna la Notte dei musei di RomaIn concomitanza con la Nuit européenne des musées, sabato 23 maggio si svolgerà a Roma l’edizione numero sedici della “Notte dei Musei”, una storica...

Leggi anche: La notte europea dei musei. Dagli Uffizi all’Accademia. Cultura aperta fino alle 23

notte il 23 maggio tornaNotte Europea dei Musei 2026, eventi e aperture straordinarie: cosa sapereTorna anche quest'anno la Notte Europea dei Musei. In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei con aperture serali straordinarie, visite guid ... tg24.sky.it

notte il 23 maggio tornaPedala coi Lupi 2026: sabato 23 maggio al Parco di Monza torna la notte tra bici, luci e spettacoloPedala coi Lupi 2026 avrà nuovi effetti luminosi emozionanti. Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 22 maggio. mbnews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web