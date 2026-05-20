Il 23 maggio torna la Notte europea dei Musei
Il 23 maggio 2026 si svolgerà la 22ª edizione della Notte Europea dei Musei, un evento annuale che coinvolge numerosi musei e istituzioni culturali in tutta Europa. In questa occasione, molte strutture rimarranno aperte fino a tarda sera, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni in orari insoliti. L’iniziativa mira a promuovere l’accesso alla cultura e a favorire incontri tra pubblico e patrimonio artistico.
Sabato 23 maggio 2026 torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, giunta quest’anno alla 22^ edizione. Promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, la manifestazione si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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