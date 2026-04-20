Cultura | sabato 23 maggio torna la Notte dei musei di Roma

Sabato 23 maggio a Roma si terrà la sedicesima edizione della “Notte dei Musei”, evento che coincide con la Nuit européenne des musées. La manifestazione prevede l’apertura serale di numerosi musei e luoghi culturali della città, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare le collezioni e le esposizioni oltre l’orario tradizionale. La serata si svolge in diverse location, con aperture straordinarie e iniziative speciali organizzate per l’occasione.

In concomitanza con la Nuit européenne des musées, sabato 23 maggio si svolgerà a Roma l’edizione numero sedici della “Notte dei Musei”, una storica manifestazione che celebra l’incontro notturno tra arte e spettacolo. Questa iniziativa è promossa da Roma Capitale, attraverso l’assessorato alla Cultura e il coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della memoria, in collaborazione con la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e l’organizzazione di Ze’tema progetto cultura. Dettagli sull’evento. La Notte dei Musei 2026 offrirà, come da tradizione, un’apertura straordinaria delle strutture dalle 20:00 fino alle 02:00, con ultimo ingresso previsto per le 01:00.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cultura: sabato 23 maggio torna la Notte dei musei di Roma Notizie correlate Roma, torna la Notte dei Musei 2026: apertura straordinaria fino alle 2“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’. Cultura: Musei civici diventano gratuiti, al campagna “A Roma, la bellezza e’ di tutti”Scopri la campagna "A Roma, la bellezza è di tutti" che promuove l'accesso gratuito ai musei per i residenti della Capitale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, sabato 23 maggio torna la 'Notte dei Musei'; Città in note sesta edizione; Sabato 23 maggio torna l’appuntamento con la notte dei musei di Roma; Quattro Passi di Cultura. Cultura: sabato 23 maggio torna la Notte dei musei di RomaIn concomitanza con la Nuit européenne des musées, sabato 23 maggio si svolgerà a Roma l’edizione numero sedici della Notte dei Musei, una storica manifestazione che celebra l’incontro notturno tra ... romadailynews.it Sabato 23 maggio torna l’appuntamento con la notte dei musei di RomaIn contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 23 maggio si terrà a Roma l’edizione numero sedici della Notte dei Musei, la storica manifestazione che celebra l’incontro in notturna tra ar ... newtuscia.it SI DICE.. Un momento di condivisione e tradizione ha animato la Comunità Emmanuel, dove si è tenuto un laboratorio dedicato alla preparazione delle orecchiette, simbolo della cultura gastronomica locale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponi - facebook.com facebook