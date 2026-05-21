Notte dei Musei 2026 al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi
Sabato 23 maggio si svolgerà la Notte Europea dei Musei, un evento che si ripete ogni anno con l’obiettivo di aprire al pubblico i musei e i luoghi culturali in orario serale. Per questa edizione, uno dei punti di interesse sarà il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, che offrirà l’opportunità di visitare le aree archeologiche e i monumenti in un’atmosfera diversa dal solito. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e coinvolge numerosi paesi europei, con il supporto di organismi internazionali.
Sabato 23 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM. La manifestazione nasce con l’obiettivo di incentivare e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Notte Europea dei Musei 2026, le iniziative al Parco Archeologico di ErcolanoIl Parco Archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026, giunta alla sua ventesima edizione, l'iniziativa promossa dal...
Leggi anche: Notte dei Musei a Roma 2026: data, musei aderenti, orari e biglietti
Notte Europea dei Musei 2026 a Genova e in Liguria: biglietti a 1 euro ed eventiSabato 23 maggio 2026 appuntamento con la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, che si svol ... mentelocale.it
Notte Europea dei Musei sabato 23 maggio 2026, aperture serali con ingresso a 1 euro: dove andare in ItaliaTorna la grande festa della cultura che accende le città dal tramonto a notte fonda, con un biglietto a prezzo simbolico per scoprire capolavori famosi e tesori nascosti ... quotidiano.net
Una Luce sempre Accesa È la fine del mondo, ma non troppo Sala Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo Giovedì 14 Maggio 2026, ore 20:30 Ingresso libero Incursioni nella comicità del reale, sterzate nel surreale, un pizzico di fa facebook