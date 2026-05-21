Notte dei Musei 2026 al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Sabato 23 maggio si svolgerà la Notte Europea dei Musei, un evento che si ripete ogni anno con l’obiettivo di aprire al pubblico i musei e i luoghi culturali in orario serale. Per questa edizione, uno dei punti di interesse sarà il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, che offrirà l’opportunità di visitare le aree archeologiche e i monumenti in un’atmosfera diversa dal solito. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e coinvolge numerosi paesi europei, con il supporto di organismi internazionali.

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