La Notte dei Musei a Roma nel 2026 si terrà per la sedicesima volta, coinvolgendo numerosi musei e siti culturali della città. La data ufficiale è stata annunciata e si svolgerà in una sera di fine maggio. Durante l’evento, i visitatori potranno accedere a musei e monumenti aperti fino a tarda notte, con alcuni ingressi gratuiti o a tariffa ridotta. Sono stati comunicati gli orari di apertura e le modalità di acquisto dei biglietti, disponibili anche online.

La Notte dei Musei a Roma arriva alla sedicesima edizione. La manifestazione che abbraccia cultura e spettacolo, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovraintendenza Capitolina ai Beni Clturali, con l’organizzazione di Zètema, e si svolgerà in contemporanea con la Nuit Européenne des Musées. La Notte dei Musei a Roma 2026 si terrà sabato 23 maggio e permetterà di visitare alcuni dei musei più frequentati della città. L’evento si svolgerà dalle 20.00 alle 2.00, con ultimo ingresso all’1.00. In programma concerti, mostre e proiezioni diffuse in tutta la città. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Notte dei Musei a Roma 2026: data, musei aderenti, orari e biglietti

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