Emmanuel Marre era fino a poco tempo fa un nome poco noto tra i partecipanti al concorso cinematografico. La sua filmografia include una prima opera realizzata insieme a Julie Lecoustre, intitolata Rien. Recentemente è stato presentato il suo nuovo film, «Notre Salut», che affronta tematiche legate alla conformità e alla storia. La pellicola si inserisce nel panorama delle produzioni che analizzano le difficoltà e le miserie di personaggi legati a un rapporto complicato con la propria identità.

Emmanuel Marre era fino a ieri un nome un po’ misterioso fra i registi del concorso, la sua filmografia conta un’opera prima piuttosto riuscita realizzata insieme a Julie Lecoustre, Rien a foutre, l’uberizzazione della nostra realtà nel personaggio di una hostess in compagnie low cost interpretato da Adèle Exarchopoulos. E ecco che questo suo secondo film, Notre Salut, si è affermato subito come uno dei migliori nella competizione, quel sussulto che finora era mancato al Festival. Non è solo il tema, cioè la Francia di Vichy, su cui comunque il regista francese (nato nel 1980) mette in atto un lavoro di trasformazione profonda dei codici di rappresentazione spiazzando il «genere» del film storico in una essenziale contemporaneità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Notre Salut», miserie di un conformista nella lingua della storia

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