Due bambine hanno cantato gli inni nazionali usando la lingua dei segni prima della partita tra Italia e Inghilterra del Sei Nazioni. L'evento si è svolto pochi minuti prima del calcio d’inizio, in uno stadio Olimpico di Roma gremito. La sfida, che ha visto gli azzurri vincere per 23 a 18, è stata segnata anche da questo momento che ha attirato l’attenzione sui social media.

Ieri, pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida tra Italia e Inghilterra valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni e che ha visto la storica vittoria degli azzurri per 23 a 18, lo Stadio Olimpico di Roma ha vissuto un momento che ha fatto il giro dei social in poche ore. Sui maxischermi dell’impianto sono apparse due bambine con i caratteristici guanti bianchi: le loro mani, mosse con grazia e precisione, hanno tradotto gli inni nazionali dei due Paesi nella rispettiva lingua dei segni, mentre la Banda dell’Esercito eseguiva dal vivo il “God Save the King” e il “Canto degli Italiani”. Le protagoniste dell’iniziativa sono Bianca Bifano e Chiara Vecchione Foa, alunne della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo ISISS “Magarotto” di Roma e allieve del Coro Mani Bianche dell’istituto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Due bambine “cantano” gli inni con la lingua dei segni: quello che succede dopo entra nella storia del Sei Nazioni

