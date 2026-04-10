Note al margine del mio dolore | Cinzia Cognetti presenta il suo romanzo d' esordio

Domani, sabato 11 aprile alle ore 18, si tiene a Brindisi la presentazione del romanzo d’esordio di Cinzia Cognetti intitolato

BRINDISI - Un viaggio attraverso il lutto, la memoria e la costruzione dell'identità: è questo il cuore di "Note al margine del mio dolore", il romanzo d'esordio di Cinzia Cognetti che domani, sabato 11 aprile alle ore 18.30, sarà presentato presso il Bastione di Porta Mesagne a Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"La figlia della spagnola", Giulia Paola Di Nicola presenta il suo romanzo d'esordio alla libreria De LucaSi intitola “La figlia della Spagnola” ed è il romanzo d0sordio di Giulia Paola Di Nicola, saggista e docente universitaria di sociologia.

Ravenna 1688: terremoto e delitto in "Il silenzio del sale", Massai presenta il suo nuovo romanzoVenerdì 20 febbraio, alle 18, nella sala Pier Paolo D’Attorre di Casa Melandri, si terrà la presentazione del libro “Il silenzio del sale” di Marco...