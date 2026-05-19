Cinzia Cognetti a Lecce col romanzo d’esordio Note a margine del mio dolore
Mercoledì 20 maggio alle 18.30, presso la Libreria Palmieri a Lecce, si terrà l'evento di presentazione del romanzo d’esordio di Cinzia Cognetti, intitolato “Note a margine del mio dolore”. Il libro, pubblicato da Harper Collins, sarà al centro di un incontro con l’autrice, che illustrerà i temi e le motivazioni alla base della sua opera. L’appuntamento si inserisce nel tour di promozione del romanzo, che ha già toccato altre città italiane.
LECCE - Fa tappa a Lecce, alla Libreria Palmieri, mercoledì 20 maggio alle 18.30, il tour di presentazione di “Note a margine del mio dolore”, il romanzo d’esordio della scrittrice Cinzia Cognetti edito da Harper Collins. Dialoga con l’autrice la giornalista Jessica Niglio.Quando Eva, giovane. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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LECCE | La scrittrice Cinzia Cognetti a Lecce per presentare il suo romanzo d’esordio facebook
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