Trump si consola con Melania e col coniglio di Pasqua | Una vera star del cinema! – Il video

Oggi Donald Trump si è mostrato in pubblico accompagnato dalla moglie e dal coniglio di Pasqua, commentando con entusiasmo la presenza di Melania come “una vera star del cinema”. Nel frattempo, si registrano tensioni tra le parti coinvolte nell’ambito diplomatico con l’Iran, con segnali di possibili negoziati o ulteriori escalation. L’attenzione resta alta sulle mosse del politico statunitense e sulle implicazioni internazionali dei recenti sviluppi.

In bilico tra escalation e svolta negoziale con l’Iran, Donald Trump si è presentato oggi di fronte alle famiglie in visita ai giardini della Casa Bianca per la tradizionale cerimonia dell'” Egg Rolling ” con al fianco da un lato la first lady Melania, dall’altro il tradizionale maxi-coniglio pupazzo simbolo delle festività di Pasqua. Nel breve discorso dal colonnato antistante la residenza, Trump ha dato qualche sporadico aggiornamento sulla guerra “lontana” – alternando come sempre vaghe aperture e minacce -, ha sottolineato per l’ennesima volta i grandi successi della sua amministrazione nel primo anno abbondante di mandato. E per il pubblico costituito da famiglie (e tanti bambini) s’è concesso in una rara sviolinata verso Melania, definendola una vera «star del cinema». 🔗 Leggi su Open.online

Trump al discorso sullo stato dell'Unione: Melania è una star del cinema – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Nessuno ha a cuore la protezione della gioventù americana più della nostra meravigliosa First Lady.

Manifestanti interrompono proiezione del documentario su Melania Trump con azioni di protesta davanti al cinemaUn gruppo di attivisti conosciuto come INDECLINE ha interrotto la promozione di un documentario su Melania Trump a Los Angeles, vandalizzando un...

Temi più discussi: Una petroliera russa sfida le sanzioni Usa per aiutare Cuba; Trump afferma che il conflitto militare con l’Iran finirà presto, ma lo Stretto di Hormuz rimane chiuso; SIGONELLA, NO DEL GOVERNO AGLI USA | Bertolini: una buona mossa per negoziare con l'Iran; Ultime notizie | Ultim'ora oggi guerra in Iran, Trump: Accordo o distruggo l'isola di Khorg.

Meloni si consola con Tim, mezzo miliardo di scommesse sul petrolio: la rassegna stampa di Caffè AffariMeloni si consola con Tim; Giustizia, il No trionfa al Sud; Petrolio, il Brent torna sopra 100 dollari al barile; Trump rinvia i raid sull’energia; L’Iran smentisce Trump sui colloqui; Le ricche scomm ... msn.com

Iran, Trump: Dalla difesa aerea ai radar, abbiamo distrutto tutto. Colpito da drone consolato Usa a DubaiNon hanno una marina militare, non hanno un'aeronautica, non hanno sistemi di rilevamento aereo, i loro radar sono stati distrutti. Di fatto tutto è stato distrutto. Così il presidente americano ... adnkronos.com

MEDIO ORIENTE | Trump: "Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con Teheran". Per il presidente Usa "la proposta dell'Iran è un grande passo ma insufficiente" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/06/medio-oriente-trump-martedi-e facebook

Iran , Trump: “Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con l’Iran. La loro proposta di cessate il fuoco è un grande passo ma non è sufficiente. Non possono avere armi nucleari”. Teheran avrebbe elaborato un piano di pace in 10 punti che respinge u x.com