Non solo De Luca | al voto la Campania delle cartoline da Sorrento ad Amalfi Con una sfida per FdI

Alle elezioni amministrative di fine maggio in Campania si vota non solo a Salerno, dove si concentra l’attenzione su Vincenzo De Luca, ma anche in altri Comuni noti della regione turistica, tra cui Sorrento e Amalfi. Le urne si apriranno il 24 e il 25 maggio, coinvolgendo diverse località che rappresentano il volto più riconoscibile della zona. La tornata elettorale interessa quindi un’area vasta, con una sfida aperta anche per alcuni partiti politici, tra cui Fratelli d’Italia.

Non solo Salerno, su cui sono puntati i riflettori per la nuova corsa di Vincenzo De Luca. Alle amministrative del 24 e 25 maggio sono chiamati al voto anche alcuni dei Comuni più riconoscibili della Campania turistica. Da Sorrento ad Amalfi, da Positano a Procida, fino a Ercolano, su cui scommette Fratelli d’Italia. Il voto passa dai luoghi più amati all’estero, che dietro l’immagine patinata nascondono i disagi per la cittadinanza, dai disservizi ai problemi legati agli appalti, in un caso finiti al centro di un commissariamento. Un tratto comune, almeno in molti di questi Comuni, è anche l’arretramento dei simboli nazionali. La competizione passa spesso da liste civiche costruite intorno a volti locali, ex amministratori, reti territoriali. 🔗 Leggi su Open.online

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