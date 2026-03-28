La regione Campania ha concluso il piano di rientro finanziario, con il capogruppo di A testa alta in Consiglio regionale che ha commentato la fine di un procedimento avviato con il supporto del presidente della regione. La decisione è stata definita come una vittoria nella lunga disputa amministrativa che ha coinvolto le istituzioni locali.

“L’uscita della sanità campana dal Piano di rientro è una notizia che attendevamo da anni. È il risultato di una battaglia lunga, complessa, combattuta con determinazione e senso delle istituzioni. Finalmente possiamo dire che questa battaglia l’abbiamo vinta. Un risultato costruito nel tempo, grazie al lavoro rigoroso portato avanti dall’ex Presidente Vincenzo De Luca, che ha rimesso in ordine i conti, raggiunto tutti gli obiettivi previsti e dimostrato con i fatti la solidità del sistema sanitario campano. Un lavoro che oggi va proseguito con determinazione dal Presidente Roberto Fico, che ha accompagnato questo passaggio decisivo aprendo una nuova fase". 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campania esce da piano di rientro, Porcelli: “Vinta battaglia portata avanti con De Luca, stop a un’ingiustizia”

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