Amministrative ad Alì Terme la crepa che sfida il sistema De Luca

Alle elezioni amministrative di Alì Terme, si è aperto un dibattito tra diverse forze politiche. La campagna elettorale si svolge in un clima di tensione, con scontri tra i candidati e accuse reciproche. Le liste presentate sono state approvate dopo verifiche sui requisiti, mentre i cittadini si preparano a votare tra promesse e critiche. La consultazione si svolge in un contesto di forte attenzione pubblica, con il voto previsto per la prossima settimana.

C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, oggi nel sole. Così iniziava Giovanni Pascoli ne L’aquilone, scritto a Messina negli anni del suo insegnamento. Parole che oggi sembrano adattarsi, con ironica precisione, alla cronaca politica di Alì Terme. Perché ciò che accade nella cittadina ionica, da.🔗 Leggi su Messinatoday.it Amministrative, la sfida delle liste di De Luca mette in difficoltà il centrodestraObiettivo quindici simboli per sostenere Basile mentre emergono movimenti nell’area moderata: tra le candidature che circolano anche Andrea Romano e... Amministrative Salerno, Campo largo vicino a De LucaTempo di lettura: 2 minutiIl campo largo sosterrà Vincenzo De Luca alle prossime elezioni comunali a Salerno.