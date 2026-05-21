Su Twitter, una ministra israeliana ha pubblicato un video in cui accusa alcuni attivisti coinvolti in una recente operazione di protesta di essere sotto l’effetto di droghe o alcool. Nel filmato, si vede una folla che canta l’inno nazionale ripetutamente, mentre la ministra commenta che gli attivisti sarebbero motivati dal sostegno al terrorismo. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social, con molte persone che hanno criticato il linguaggio usato per descrivere i partecipanti.

“Arrivano e sentono la Tikva (l’inno di Israele) a ripetizione”. Comincia così il video di una sorridente ministra dei Trasporti di Israele, Miri Regev, postato sul suo profilo X, che si scaglia contro gli attivisti della Flotilla intercettati in acque internazionali e portati in centri di detenzione in Israele dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. “Non hanno nulla a che fare con gli aiuti umanitari – continua Regev dal porto di Ashdod – Arrivano sotto l’effetto di droghe e alcol, questi sostenitori del terrorismo, nel tentativo di minare la sovranità dello Stato di Israele e di eludere il blocco navale”. La ministra poi coglie l’occasione “per elogiare gli uomini e le donne della Marina e il comandante della Marina, la polizia israeliana e il servizio penitenziario”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, la ministra di Israele sui social: "Attivisti drogati e ubriachi, sostengono il terrorismo"

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