Fiorello | Quando sento parlare di Garlasco cambio canale Amadeus? Non se la passa bene L' appello al Salone del Libro

Durante un evento al Salone Internazionale del Libro di Torino, un noto comico ha fatto alcune affermazioni su un caso di cronaca giudiziaria, dichiarando che cambia canale quando si parla di quella vicenda. Ha anche commentato lo stato di salute di un conduttore televisivo, affermando che non se la passa bene. L'incontro, in presenza di un critico televisivo, si è trasformato in uno spettacolo tra battute, siparietti e riflessioni sul mondo della televisione e sui personaggi che lo popolano.

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