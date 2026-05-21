Durante il Festival di Cannes 2026, Rami Malek ha ricevuto un’ovazione di otto minuti per la sua interpretazione nel nuovo film del regista Ira Sachs, intitolato The Man I Love. In un'intervista, l’attore ha confessato di aver avuto difficoltà con un ruolo passato, riferendosi a Freddie Mercury, e di aver sentito di non poterlo interpretare. La sua performance ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, confermando la sua presenza tra gli attori più discussi della manifestazione.

Rami Malek ha conquistato la platea del Festival di Cannes 2026 con una performance accolta con otto minuti di standing ovation ricevuti per The Man I Love, il nuovo film del regista Ira Sachs presentato in concorso. E a sua volta si è commosso per la risposta del pubblico. Ma dietro questo trionfo si nasconde una storia di paura e coraggio che l’attore premio Oscar ha rivelato durante la conferenza stampa seguita alla premiere mondiale. Il protagonista di Bohemian Rhapsody ha ammesso di aver esitato ad accettare il ruolo quando ha ricevuto la sceneggiatura del film, nonostante desiderasse da tempo lavorare con Sachs. Il motivo? Le troppe similitudini con Freddie Mercury, il personaggio che gli ha valso l’Oscar nel 2019 e lo ha reso il primo attore egiziano a vincere la statuetta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non potevo farlo”: la confessione di Rami Malek a Cannes 2026 su Freddie Mercury e il ruolo che lo ha messo in crisi

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