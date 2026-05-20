Cannes 2026 ospiti e programma della nona giornata | arriva Rami Malek

Da dilei.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival di Cannes 2026 prosegue con la sua nona giornata, in programma il 20 maggio, dedicata alla narrazione che unisce passato e cinema. Tra gli ospiti, è annunciato l’attore Rami Malek, noto per i suoi ruoli sul grande schermo. La giornata si concentra su eventi e proiezioni che approfondiscono il legame tra storia e settima arte, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso film e incontri. La manifestazione continua a essere un punto di riferimento per il cinema internazionale.

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Il 20 maggio il Festival di Cannes 2026 punta tutto sulla storia e sull’intreccio con il cinema, capace di raccontare il passato e riflettere su quanto accaduto come nessun altro. Tanti i film in concorso e le proiezioni speciali, dedicate a grandi narrazioni politiche, ma soprattutto al rapporto con cinema e storia, in un dialogo continuo fra presente e passato. Cannes 2026, il programma della nona giornata. Due i film in concorso dalla fortissima identità e super attesi al Festival di Cannes 2026. Si tratta di  Notre salut, pellicola di Emmanuel Marre che verrà proposta nel pomeriggio, e The Man I Love di Ira Sachs, che verrà proiettato in serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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