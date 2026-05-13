Figlio unico in Italia al 12% | nell’Unione Europea il 76,6% delle famiglie resta senza figli I dati

In Italia, il 12% delle famiglie è composto da un solo figlio, mentre nell’Unione Europea il 76,6% delle famiglie non ha figli. Questi dati mostrano come il numero di famiglie senza figli sia molto diffuso nel continente, segnalando una tendenza che interessa numerosi paesi europei. La presenza di famiglie con un solo figlio o senza figli rappresenta un elemento di novità nel panorama demografico europeo e italiano.

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