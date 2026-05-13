Figlio unico in Italia al 12% | nell’Unione Europea il 76,6% delle famiglie resta senza figli I dati
In Italia, il 12% delle famiglie è composto da un solo figlio, mentre nell’Unione Europea il 76,6% delle famiglie non ha figli. Questi dati mostrano come il numero di famiglie senza figli sia molto diffuso nel continente, segnalando una tendenza che interessa numerosi paesi europei. La presenza di famiglie con un solo figlio o senza figli rappresenta un elemento di novità nel panorama demografico europeo e italiano.
Il panorama domestico del nostro continente sta affrontando una trasformazione epocale, destinata a cambiare per sempre il volto delle nostre scuole. I banchi si preparano ad accogliere generazioni nate in un contesto sociale profondamente mutato rispetto al passato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Manager donne nell’Unione europea: 35,2%, in aumento tra le giovani. L’Italia resta sotto il 28%Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat in occasione dell’ International Women’s Day dell’8 marzo, nel 2024 le donne occupano il 35,2% delle...
Norgine annuncia l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea per XOLREMDI ® (mavorixafor), la prima terapia autorizzata per i pazienti con sindrome WHIM nell’Unione EuropeaCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’approvazione segue un parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA...
Argomenti più discussi: Novità assegno unico universale: eliminato il requisito di residenza biennale e inclusi i figli residenti in Paesi UE; Scontro tra Svizzera e Italia sugli assegni familiari ai frontalieri; Assegno Unico, via la residenza biennale per i lavoratori UE; Il sesso al tempo del lockdown.
Starting Finance. . PERCHÉ GLI ITALIANI NON FANNO PIÚ FIGLI? Un inverno demografico sta colpendo l'Italia, con un calo della popolazione sotto i 59 milioni di residenti e un record negativo di natalità (solo 393.333 nascite) nel 2022. Un’analisi dell'ISTAT facebook
gino fino (@FinoGinofino) / Posts / X x.com
Assegno unico, cade il vincolo della residenza: il sostegno si estende ai figli residenti nell’Unione europeaRoma, 5 maggio 2026 - Cambia la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico. Con la legge n. 50 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2026, il cosiddetto decreto PNR ... stranieriinitalia.it