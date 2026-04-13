Truffa Amazon | il falso richiamo prodotti che svuota i conti correnti

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati tentativi di truffa rivolti agli utenti di Amazon, in cui vengono inviati messaggi falsi riguardanti il richiamo di prodotti. Questi avvisi ingannevoli hanno lo scopo di rubare le credenziali di accesso degli utenti e di svuotare i loro conti correnti. Le autorità raccomandano di prestare attenzione a questi messaggi e di verificare sempre le comunicazioni ufficiali.

I criminali informatici stanno colpendo gli utenti Amazon inviando falsi avvisi riguardanti il richiamo di prodotti non sicuri per sottrarre le credenziali di accesso e svuotare i conti correnti. Gli esperti di Malwarebytes hanno individuato una strategia basata su messaggi ingannevoli che simulano il supporto ufficiale del colosso dell’e-commerce. La trappola del rimborso e l’inganno dello spray and pry. L’attacco si muove attraverso una tecnica definita dagli analisti come spray and pry, che consiste nell’inondare un gran numero di destinatari con email o SMS fraudolenti. Il contenuto del messaggio punta sulla psicologia della sicurezza: viene comunicato al cliente che un articolo acquistato non rispetta gli standard di qualità o i requisiti di protezione stabiliti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Amazon: il falso richiamo prodotti che svuota i conti correnti Allarme truffa Tari: il falso SMS con prefisso 893 che svuota il contoUna serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare sta colpendo i residenti di Torino e diverse zone del Canavese, utilizzando il tema della... Ti consegnano un assegno “Amazon Prime”? Non incassarlo: è una truffa che ti svuota il contoUna donna di Formigine, in provincia di Modena, ha ricevuto a mano una busta contenente un assegno da 51 dollari e una lettera ufficiale in inglese. TRUFFATO DA AMAZON iPhone da 850€ SPARITO durante il reso - Denuncia ai Carabinieri