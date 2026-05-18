A Milano corteo in sostegno della Flotilla | È missione umanitaria non lasciamoli soli

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano si è svolto un corteo con più di duecento persone in piazzale, in solidarietà con la Flotilla. I partecipanti hanno portato cartelli e slogan per sostenere la missione umanitaria e chiedere di non abbandonare le persone coinvolte. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attraversato alcune vie della città, con un corteo pacifico che ha concluso il suo percorso in una piazza centrale. Nessuna misura restrittiva è stata adottata durante l’evento.

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"È essenziale fare pressione sulle istituzioni: ricordiamo che alcune delle barche battono bandiera italiana e che a bordo ci sono 35 cittadine e cittadini italiani" ha detto Sara M., a capo della delegazione italiana. A chiedere una risposta della politica anche Bianca Tedone di Potere al Popolo: "Con questo sciopero generale, a Milano e in tutta Italia, siamo l'equipaggio di terra, perché sappiamo che quest'azione di solidarietà internazionale non gode di alcuna protezione istituzionale. I governi e l'Unione europea se ne sono lavati le mani perché sono legati al sionismo e a Israele". Lo spiega così Pietro Cusimano, leader di Usb Milano: "La Flotilla sta conducendo un'operazione umanitaria, è inaccettabile che sia stata lasciata da sola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Milano, la conclusione del corteo a sostegno della Flotilla

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