Non è morto per quello! Ricoverato per Covid poi la scoperta terribile

Una persona ricoverata per Covid è deceduta, ma la famiglia ha scoperto successivamente che la causa effettiva del decesso potrebbe essere diversa. Originariamente, si era creduto che la morte fosse legata esclusivamente al virus, come accaduto a molte altre persone durante il picco della pandemia. Tuttavia, le autorità stanno ancora verificando tutte le informazioni e le cause precise del decesso, senza escludere eventuali altri fattori o complicazioni mediche. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla gestione dei casi e sulle diagnosi effettuate durante il ricovero.

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La famiglia era convinta che il decesso fosse stato provocato esclusivamente dal Covid, come accaduto a migliaia di persone durante i mesi più duri della pandemia. Ma secondo il Tribunale civile di Cosenza la morte del paziente sarebbe stata causata anche da una grave infezione ospedaliera contratta durante il ricovero e non diagnosticata tempestivamente. Per questo motivo l’ospedale Santa Barbara di Rogliano è stato condannato a risarcire i familiari della vittima con oltre un milione di euro. La sentenza, riportata dal Corriere della Sera, attribuisce un peso determinante al ritardo con cui sarebbe stata individuata l’infezione batterica sviluppata durante la permanenza in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non è morto per quello!”. Ricoverato per Covid, poi la scoperta terribile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ha RUBATO tutto ai clienti. Smettila di fidarti ciecamente dei promotori bancari Sullo stesso argomento “È morto”: si schianta in Porsche contro le auto in sosta, poi la terribile scoperta. Chi c’era a bordoUn incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 29 marzo nel centro di Milano è costato la vita a un ragazzo di 21 anni. Dramma durante l’escursione: sparisce in kayak, poi la terribile scopertaDoveva essere una tranquilla escursione tra fiume e mare, ma si è trasformata in una tragedia. Smentisco categoricante, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine. Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa.Lo dice a LaPresse Claudia Mori, x.com Cosenza, ricoverato per Covid muore per un'infezione presa in corsia: ospedale di Rogliano condannato al risarcimento da un milione di euroIl fatto risale al 2020. L'uomo non è mai uscito dalla rianimazione dove era entrato per una grave forma di Covid. La perizia medico-legale: morto per una concausa di eventi, tra cui un'infezione nas ... corriere.it Quale assicurazione sanitaria è adatta per una vacanza in Corea del Sud? reddit Adriano Celentano ricoverato, è grave, ma arriva la smentita di Claudia MoriA far esplodere il caso è stato un post pubblicato su Facebook da Claudio Lippi. Il conduttore aveva condiviso un lungo messaggio personale ricordando il primo incontro con Celentano nel 1964, al Vill ... iodonna.it