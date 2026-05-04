Durante un'escursione tra fiume e mare in provincia di Salerno, un turista tedesco di 72 anni è scomparso dopo aver salpato in kayak. Le ricerche sono durate diverse ore e si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo a Capaccio Paestum. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le autorità e i presenti, mentre si cercano chiarimenti sulle cause della tragedia.

Doveva essere una tranquilla escursione tra fiume e mare, ma si è trasformata in una tragedia. Un turista tedesco di 72 anni è stato trovato senza vita a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dopo essere uscito in kayak e non aver fatto ritorno. L’uomo si trovava in vacanza con la moglie, che ha dato l’allarme quando non lo ha visto rientrare nella struttura ricettiva. Da quel momento sono partite subito le ricerche, andate avanti per tutta la notte con l’intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e delle squadre fluviali. Il ritrovamento all’alba. Il corpo è stato individuato nelle prime ore del mattino nella zona della foce del torrente Capodifiume, in località Licinella.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma durante l’escursione: sparisce in kayak, poi la terribile scoperta

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