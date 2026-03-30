Un incidente stradale si è verificato all’alba di domenica 29 marzo nel centro di Milano, coinvolgendo una Porsche e diverse auto in sosta. La vettura si è schiantata contro le auto parcheggiate, provocando la morte di un ragazzo di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 29 marzo nel centro di Milano è costato la vita a un ragazzo di 21 anni. Il giovane, che era alla guida di una Porsche Spyder, è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. Schianto in Porsche a Milano: un morto e due ferite. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è morto in ospedale. Con lui viaggiavano due ragazze, rispettivamente di 19 e 20 anni. Entrambe sono rimaste ferite, ma in modo meno serio: sono state accompagnate in ospedale in codice giallo con traumi e contusioni e, secondo quanto emerso nelle prime ore, le loro condizioni non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morto”: si schianta in Porsche contro le auto in sosta, poi la terribile scoperta. Chi c’era a bordo

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