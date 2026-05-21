Una turista tedesca, che stava camminando nel centro di Modena, è stata investita da un’auto condotta da un uomo. L’incidente ha causato l’amputazione delle gambe alla donna, che ha poi rivolto alcune parole di ringraziamento al sindaco della città, precisando che non si sente colpevole e ringraziando per l’aiuto ricevuto. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre la donna si trova ancora in ospedale per le cure del caso.

Stava passeggiando per il centro di Modena quando l’auto di Salim El Koudri l’ha travolta. Anna, turista tedesca di 69 anni, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe a causa del gravissimo impatto con la Citroen C3 guidata dal 31enne che ha investito i passanti nel centro storico della città emiliana. “Quello che mi è successo non è colpa dei modenesi, lo so. Anzi, li sto sentendo vicini. Stanno facendo tanto per me. Mi stanno aiutando. Grazie, grazie”, così ha commentato la vittima intervistata dal Corriere della Sera. La donna si trova ancora ricoverata in un ospedale a Baggiovara, nel Modenese, ma dopo essere stata estubata tre giorni fa, è pronta alle dimissioni per tornare a casa sua, in Germania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è colpa dei modenesi, grazie per l’aiuto”, le parole della turista tedesca amputata alle gambe al sindaco di Modena

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