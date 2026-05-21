Non ci sono parole di scuse non so se riusciremo a guardare mio fratello Salim negli occhi | l’audio commovente di Carmen
Il 21 maggio 2026, a Modena, è stato diffuso un audio in cui una donna esprime la propria disperazione, dicendo che non ci sono parole di scuse e che potrebbe non riuscire a guardare negli occhi suo fratello. La registrazione mostra il dolore della sorella di Salim El Koudri, coinvolto in una vicenda di cui si conoscono i dettagli. La diffusione del messaggio ha suscitato reazioni tra chi segue da vicino il caso.
Modena, 21 maggio 2026 – “Non ci sono parole di scuse, non so se riusciremo a guardarlo negli occhi”: tutta la disperazione della sorella di Salim El Koudri in un audio. Con la voce tremante e in lacrime parla del fratello, il 31 enne che sabato ha premuto il piede sull’acceleratore finendo sulla folla a Modena. “È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste – dice la sorella di Salim, Carmen - e che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace ogni pensiero, ogni pensiero rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato, e pensare che l'abbia causato mio fratello, per questo che dico è che non riesco a trovare delle parole, se non che ci dispiace, non possiamo neanche smetterli di volerli bene”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Reborn To Avenge Myself, I Defeated Fake Sister And Ruined The Cold Family
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