Il 21 maggio 2026, a Modena, è stato diffuso un audio in cui una donna esprime la propria disperazione, dicendo che non ci sono parole di scuse e che potrebbe non riuscire a guardare negli occhi suo fratello. La registrazione mostra il dolore della sorella di Salim El Koudri, coinvolto in una vicenda di cui si conoscono i dettagli. La diffusione del messaggio ha suscitato reazioni tra chi segue da vicino il caso.

Modena, 21 maggio 2026 – “Non ci sono parole di scuse, non so se riusciremo a guardarlo negli occhi”: tutta la disperazione della sorella di Salim El Koudri in un audio. Con la voce tremante e in lacrime parla del fratello, il 31 enne che sabato ha premuto il piede sull’acceleratore finendo sulla folla a Modena. “È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste – dice la sorella di Salim, Carmen - e che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace ogni pensiero, ogni pensiero rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato, e pensare che l'abbia causato mio fratello, per questo che dico è che non riesco a trovare delle parole, se non che ci dispiace, non possiamo neanche smetterli di volerli bene”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Non ci sono parole di scuse, non so se riusciremo a guardare mio fratello Salim negli occhi”: l’audio commovente di Carmen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn To Avenge Myself, I Defeated Fake Sister And Ruined The Cold Family

Sullo stesso argomento

Omicidio Pierina, parla Manuela : "Vorrei guardare Louis negli occhi. Se è lui il killer non l’ha fatto per me"Se si ritroveranno di nuovo faccia a faccia in aula, "vorrei che Louis avesse il coraggio di guardarmi negli occhi".

Omicidio Pierina, parla Manuela a Verissimo: “Vorrei guardare Louis negli occhi, se è lui il killer non l’ha fatto per me”Rimini, 12 aprile 2026 – Se si ritroveranno di nuovo faccia a faccia in aula, «vorrei che Louis avesse il coraggio di guardarmi negli occhi».

#Salim #ElKoudri, il #padre disperato: Vorrei chiedere scusa, ma non ci sono parole per una cosa così brutta x.com

Salim El Koudri, il padre disperato: Vorrei chiedere scusa, ma non ci sono parole per una cosa così bruttaMODENA. Il dramma della strage sulla via Emilia è anche il dramma dei genitori di Salim El Koudri, che soffrono più di lui per l’accaduto. Non è un modo di dire: padre e madre sono letteralmente a pez ... msn.com

Le prime parole di Salim, l’attentatore del sabato di terrore a Modena: Sono confuso, non parlo. Meta ha cancellato i suoi postIl 31enne italiano di origini marocchine ha ha 'risposto' alle domande degli investigatori solo con questa frase. Lunedì mattina è prevista la convalida del fermo nei confronti dell'indagato. Il sinda ... ilrestodelcarlino.it