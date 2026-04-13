Durante l'udienza, una testimone ha espresso il desiderio di confrontarsi con l'imputato, affermando che, nel caso si trovassero di nuovo faccia a faccia, vorrebbe che lui avesse il coraggio di guardarla negli occhi. La donna ha dichiarato di voler capire se l’imputato sia stato coinvolto nel delitto senza averlo fatto per lei, sottolineando la sua volontà di affrontare direttamente la situazione.

Se si ritroveranno di nuovo faccia a faccia in aula, "vorrei che Louis avesse il coraggio di guardarmi negli occhi". E "se ha ucciso lui Piera non l’ha fatto per me". Così Manuela Bianchi ieri a Verissimo. La nuora di Pierina Paganelli ieri è ritornata in tv. Ha ripercorso la relazione con Louis Dassilva, l’unico imputato per il delitto di Pierina, e anche il rapporto con l’ex marito Giuliano Saponi (i due sono separati da tempo). La relazione extraconiugale con Louis "è iniziata nell’aprile 2023, quando ci siamo dati il primo bacio". Poi "è diventata qualcosa di più di una storia. L’ho amato immensamente, sognavo un futuro con lui, ne parlavamo insieme".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina, parla Manuela : "Vorrei guardare Louis negli occhi. Se è lui il killer non l’ha fatto per me"

Omicidio Pierina, parla Manuela a Verissimo: “Vorrei guardare Louis negli occhi, se è lui il killer non l’ha fatto per me”Rimini, 12 aprile 2026 – Se si ritroveranno di nuovo faccia a faccia in aula, «vorrei che Louis avesse il coraggio di guardarmi negli occhi».

Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooRimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede...

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: carcere confermato per la terza volta