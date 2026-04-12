Durante un’intervista trasmessa a Verissimo, Manuela ha espresso il desiderio di incontrare di nuovo Louis in aula, affermando che se fosse lui l’autore dell’omicidio di Pierina, non avrebbe agito per lei. La donna ha aggiunto di voler guardare negli occhi l’uomo coinvolto, sottolineando il suo desiderio di chiarezza e confronto diretto. La vicenda giudiziaria riguarda un omicidio avvenuto a Rimini nel 2026.

Rimini, 12 aprile 2026 – Se si ritroveranno di nuovo faccia a faccia in aula, « vorrei che Louis avesse il coraggio di guardarmi negli occhi». E «se ha ucciso lui Piera non l’ha fatto per me». Così Manuela Bianchi ieri a Verissimo. La nuora di Pierina Paganelli oggi è ritornata in tv. Ha ripercorso la relazione con Louis Dassilva, l’unico imputato per il delitto di Pierina, e anche ilrapporto con l’ex marito Giuliano Saponi (i due sono separati da tempo). La relazione extraconiugale con Louis «è iniziata nell’aprile 2023, quando ci siamo dati il primo bacio». Poi «è diventata qualcosa di più di una storia. L’ho amato immensamente, sognavo un futuro con lui, ne parlavamo insieme».🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina, parla Manuela a Verissimo: “Vorrei guardare Louis negli occhi, se è lui il killer non l’ha fatto per me”

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