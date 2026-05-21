Non ce l' ha fatta l' ucraino colpito da un pugno ai giardinetti di via Camia
Un uomo di 53 anni, originario dell'Ucraina, è morto dopo essere stato colpito con un pugno al volto da un altro cittadino ucraino, di 38 anni, nei giardinetti di via Camia lo scorso 17 maggio. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio e ha portato a lesioni gravi. Nonostante i tentativi di soccorso, l'uomo non è sopravvissuto alle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabilità.
Non ce l’ha fatta Ivan Romaniuk, il 53enne ucraino colpito al volto con un pugno da un 38enne connazionale nei giardinetti di via Camia in città il 17 maggio. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate, poi il ricovero in Rianimazione: nella giornata del 21 maggio il decesso, non aveva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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