Non ce l' ha fatta l' ucraino colpito da un pugno ai giardinetti di via Camia

Un uomo di 53 anni, originario dell'Ucraina, è morto dopo essere stato colpito con un pugno al volto da un altro cittadino ucraino, di 38 anni, nei giardinetti di via Camia lo scorso 17 maggio. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio e ha portato a lesioni gravi. Nonostante i tentativi di soccorso, l'uomo non è sopravvissuto alle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

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