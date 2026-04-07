Mircea Lucescu non ce l' ha fatta morto l' ex allenatore di Inter e Brescia L' ultima panchina da ct e l' infarto | Non me ne andrò da codardo

Da ilmattino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mircea Lucescu, ex allenatore di club come Inter e Brescia, è deceduto a 80 anni a Bucarest a causa di un infarto che lo aveva colpito alcuni giorni prima. Nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di commissario tecnico e in Romania è considerato una figura leggendaria. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore, dopo una vita dedicata al calcio.

In Romania era, e rimarrà, una leggenda, ma Mircea Lucescu, ottimo giocatore ma soprattutto grande allenatore morto a 80 anni a Bucarest a causa di un infarto che lo aveva colpito giorni fa, aveva lasciato il segno anche in Italia, dove ha allenato il Pisa, il Brescia e l'Inter. Ed è proprio il club milanese tra i primi a ricordare «uno dei tecnici più autorevoli e rispettati del panorama internazionale, capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia allenato grazie alla sua visione, al carisma e a una straordinaria cultura del gioco». Chi era Mircea Lucescu Ha vissuto di pallone, Lucescu, in una carriera cominciata in campo da... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Mircea Lucescu non ce l'ha fatta, morto l'ex allenatore di Inter e Brescia. L'ultima panchina da ct e l'infarto: «Non me ne andrò da codardo»

Mircea Lucescu non ce l'ha fatta: morto a 80 anni l'ex allenatore di Inter e Brescia. Era in ospedale dopo un infartoNon ce l'ha fatta Mircea Lucescu, l'allenatore romeno ex Inter e Brescia che da qualche giorno era ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito...

Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e BresciaNella mattinata di venerdì 3 aprile, Mircea Lucescu è stato colpito da un infarto e condotto in ospedale.

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