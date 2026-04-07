Mircea Lucescu, ex allenatore di club come Inter e Brescia, è deceduto a 80 anni a Bucarest a causa di un infarto che lo aveva colpito alcuni giorni prima. Nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di commissario tecnico e in Romania è considerato una figura leggendaria. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore, dopo una vita dedicata al calcio.

In Romania era, e rimarrà, una leggenda, ma Mircea Lucescu, ottimo giocatore ma soprattutto grande allenatore morto a 80 anni a Bucarest a causa di un infarto che lo aveva colpito giorni fa, aveva lasciato il segno anche in Italia, dove ha allenato il Pisa, il Brescia e l'Inter. Ed è proprio il club milanese tra i primi a ricordare «uno dei tecnici più autorevoli e rispettati del panorama internazionale, capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia allenato grazie alla sua visione, al carisma e a una straordinaria cultura del gioco». Chi era Mircea Lucescu Ha vissuto di pallone, Lucescu, in una carriera cominciata in campo da... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mircea Lucescu non ce l'ha fatta, morto l'ex allenatore di Inter e Brescia. L'ultima panchina da ct e l'infarto: «Non me ne andrò da codardo»

Mircea Lucescu non ce l'ha fatta: morto a 80 anni l'ex allenatore di Inter e Brescia. Era in ospedale dopo un infartoNon ce l'ha fatta Mircea Lucescu, l'allenatore romeno ex Inter e Brescia che da qualche giorno era ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito...

Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e BresciaNella mattinata di venerdì 3 aprile, Mircea Lucescu è stato colpito da un infarto e condotto in ospedale.

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Mircea Lucescu è morto a 80 anni per i gravi problemi cardiaci iniziati dopo i playoff MondialiMircea Lucescu è morto a 80 anni nell'Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci accusati dopo i playoff persi con ... fanpage.it

Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e BresciaIl tecnico era ricoverato da giorni in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Bucarest ... ilgiorno.it

Mircea Lucescu si è spento questo martedì, all’età di 80 anni. Vi mostriamo un estratto dell’intervista che fece un anno fa negli studi di Cronache, in cui ci mostrò tutto il suo spessore, tutta la sua profondità, tutta la sua lungimiranza. Da maestro, prima che da al - facebook.com facebook

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com