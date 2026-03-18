Investita da un ragazzino Eleonora non ce l’ha fatta

Eleonora, donna di 47 anni, è deceduta dopo essere stata investita da un ragazzino di 15 anni in moto a Lecco. La donna era uscita per una passeggiata e non è più tornata a casa. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, lasciando senza parole amici e familiari. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento da parte delle autorità competenti.

È uscita per una passeggiata, ma a casa non c’è più tornata. È morta Eleonora, la 47enne che domenica pomeriggio a Lecco è stata investita da un ragazzino di 15 anni in moto. Eleonora Gilardi, 47 anni appunto, abitava a Inverigo. Si è spenta l’altro giorno all’ospedale di Lecco, dove era ricoverata sotto stretta osservazione in condizioni estremamente critiche da poco più di 24 ore, senza essersi mai più ripresa. Le lesioni che ha riportato, soprattutto un trauma cranico, non le hanno lasciato scampo, nonostante i tentativi dei medici e dei sanitari di salvarla. L’adolescente che l’ha travolta è stato deferito ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Milano ed è indagato per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investita da un ragazzino. Eleonora non ce l’ha fatta Articoli correlati Crans-Montana, Eleonora dal letto del Niguarda: “Grazie al personale sanitario, un pensiero a chi non ce l’ha fatta”Milano, 9 gennaio 2026 – “Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno. Crans-Montana, Eleonora Palmieri sui social con il volto ustionato: «Penso a chi non ce l’ha fatta». Elsa Rubino si sveglia dal coma: come sta la 15enneA settimane dall’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, restano i corpi feriti, le... Approfondimenti e contenuti su Investita da un ragazzino Eleonora non... Temi più discussi: Investita da un ragazzino in moto: Eleonora Gilardi non ce l’ha fatta; Ello, travolta da uno scooter guidato da un adolescente: donna di 47 anni in gravi condizioni; Incidente lungo la Sp70 a Ello: donna investita e soccorsa in gravi condizioni; Investita da un'auto mentre attraversa la strada: grave trauma cranico per una 14enne. Investita da un ragazzino in moto: Eleonora Gilardi non ce l’ha fattaLa 47enne è deceduta all’ospedale Manzoni di Lecco, dove era ricoverata a seguito del drammatico incidente di domenica 15 marzo a Ello ... msn.com Ragazza investita sulle strisce a San Colombano Certenoli, l’appello del padre: «Vanno rispettati Codice della strada e limiti»Una ragazza di 11 anni è stata investita da un’auto oggi intorno alle 14, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Colombano Certenoli, in ... radioaldebaran.it Traffico ferroviario in tilt: c'è una persona morta investita da un treno - facebook.com facebook Brutto incidente in centro a #Bologna dove una donna è stata investita da un bus in via Ugo Bassi: è stata estratta da sotto l’autobus ed è stata trasportata all'ospedale Maggiore. È gravissima. x.com