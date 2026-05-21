Il denim continua a dominare il guardaroba estivo, con i jorts che si stanno affermando come la scelta più richiesta tra le fashioniste. Questi bermuda in denim, che combinano lo stile dei jeans con la praticità dei pantaloncini, stanno conquistando le preferenze durante la Primavera Estate 2026. La tendenza dei jorts permette di evitare la scelta tra jeans e shorts, offrendo una soluzione versatile e di tendenza. La loro popolarità si riflette nelle numerose wishlist che li includono tra i capi più desiderati della stagione.

J eans o shorts? Non c’è più bisogno di scegliere. Merito dei jorts, i bermuda in denim più trendy della Primavera Estate 2026, che stanno rapidamente scalando le wishlist. Fusione fashion (e linguistica) tra i due capi, si apprestano a imporsi come nuovo must-have del guardaroba femminile. Come abbinare i bermuda con stile: 5 outfit da provare dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Shorts, addio. Nel 2026 sono i bermuda a valorizzare le gambe a ogni età Caratterizzati da volumi baggy e allure rilassata, per sprigionare tutta la loro coolness hanno bisogno delle scarpe giuste. Tra sneakers e slingback, sandali e stivali alti, i possibili abbinamenti sono tanti, tutti da sperimentare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non a caso, è il denim preferito dalle fashioniste. Perfetto per l'estate

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2026 DENIM TRENDS TO LOOK 10 YEARS YOUNGER! Spring Summer Jeans Trends!

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