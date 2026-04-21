A Milano, durante un evento primaverile del 2026, l'artista ha sfoggiato un look composto da due capi in denim, attirando l’attenzione dei presenti. Sul palco di Sanremo 2026, ha presentato un trucco retrò con rossetto rosso acceso, evidenziando uno stile glam. La performance ha incluso anche l’uso di colori vivaci e accessori coordinati, catturando l’interesse di pubblico e media.

Sul palco di Sanremo 2026 ci ha insegnato le regole del make-up retrò glam, a colpi di rossetto rosso, eyeliner tagliente, elettropop e crinoline, ed ora anche come ci si veste questa primavera: pizzicata per le strade di Milano, Ditonellapiaga indossava quello che potremmo definire un double denim da manuale. Perché sì, puntuale allo scoccar d’ogni bella stagione, la sempiterna tela Bleu de Gênes torna a ripararci dall’imprevedibilità delle sue intemperie da capo a piedi, non più come il peggiori degli orrori di stile ma come la più accattivante tra le tendenze. Tra celebrities e trendsetter, però, sono in poche ad indossarlo bene e Margherita Carducci è una di loro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ditonellapiaga, il look double denim a Milano che è perfetto per la primavera 2026

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