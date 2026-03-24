Eppure, a quanto pare, le altezze reali sono sentimentali proprio come noi, e amano indossare al polso una catenella tempestata di pendenti che ricordi loro i momenti più importanti e felici della propria vita. In tempi recenti sono molti i brand ad aver proposto la propria versione del bracciale con i charms: i più popolari lo propongono in materiali accessibili, che consentono di acquistare quanti ciondoli si desiderano senza doversi per forza preoccupare del prezzo astronomico di oro e argento. Comporre il proprio bijou si trasforma così in un passatempo divertente, che permette di commemorare piccoli e grandi avvenimenti, dai compleanni ai matrimoni ma non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il gioiello preferito dalle royals? No, a sorpresa non è un diadema

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Non è solo gioielleria. È attenzione, equilibrio ed eccellenza. Per noi la cura dei dettagli è uno dei punti principali, per la realizzazione di ogni gioiello. Facci sapere qua nei commenti quale tra questi due anelli è il tuo preferito. #gioielleriapellegrineschi facebook