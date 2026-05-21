Noleggio auto supporto AI e boutique hotel | le novità di Airbnb che semplificano e migliorano il viaggio
Durante il Summer Release 2026 di Airbnb a San Francisco sono stati annunciati nuovi servizi e funzionalità. Tra queste, il noleggio auto e il supporto tramite intelligenza artificiale, oltre all’apertura di boutique hotel e esperienze esclusive, alcune legate alla Coppa del Mondo di calcio. La piattaforma ha anche introdotto servizi come la spesa a domicilio e il deposito bagagli, ampliando così l’offerta per gli utenti che pianificano i propri viaggi.
«Ciò che introduciamo ha l’obiettivo di migliorare e semplificare ogni viaggio», esordisce Brian Chesky, CEO e co-founder di Airbnb, partendo del servizio della consegna dei generi alimentari, per trovare la spesa già nel frigo all’arrivo oppure ordinarla durante il soggiorno. «È in assoluto ciò che ci chiedono di più gli utenti»: nasce da una collaborazione con Instacart, disponibile per adesso in 25 città degli Stati Uniti. «Poi ci sono i trasferimenti dall’aeroporto, perché non sempre è facile raggiungere la città»: quindi addio code ai taxi o ai treni grazie al servizio tramite Welcome Pickups, con un autista in attesa dell’ospite fin dagli arrivi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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