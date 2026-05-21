Noleggio auto supporto AI e boutique hotel | le novità di Airbnb che semplificano e migliorano il viaggio

Durante il Summer Release 2026 di Airbnb a San Francisco sono stati annunciati nuovi servizi e funzionalità. Tra queste, il noleggio auto e il supporto tramite intelligenza artificiale, oltre all’apertura di boutique hotel e esperienze esclusive, alcune legate alla Coppa del Mondo di calcio. La piattaforma ha anche introdotto servizi come la spesa a domicilio e il deposito bagagli, ampliando così l’offerta per gli utenti che pianificano i propri viaggi.

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