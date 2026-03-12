Il 17enne che guida un' auto presa a noleggio e che nasconde un martello nello zaino | maxi multa per i genitori

Il 17enne alla guida di un'auto presa a noleggio e con un martello nascosto nello zaino è stato fermato dagli agenti della Radiomobile durante un controllo di routine. I genitori del giovane sono stati multati con una sanzione molto elevata. Quando gli agenti hanno effettuato i controlli, sono rimasti senza parole di fronte alla situazione trovata.

Gli agenti della Locale hanno ricevuto dai residenti la segnalazione di movimenti sospetti. Quando hanno fermato l'auto hanno scoperto che alla guida c'era un minorenne Quando gli agenti della Radiomobile li hanno fermati ed eseguito i controlli di rito sono rimasti senza parole. A bordo di quell’auto, che poche ore prima era stata coinvolta in un inseguimento, c’erano due ragazzini: due 17enni di Seregno, studenti in istituti superiori della zona. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, a Seregno. L’auto, con alla guida il 17enne, è stata fermata nel quartiere di San Carlo grazie alle segnalazioni di alcuni residenti che avevano allertato la Locale per la presenza di movimenti sospetti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

