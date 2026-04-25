A Forte dei Marmi è stato inaugurato Villa Costanza, un boutique hotel che si trova in un edificio precedentemente utilizzato come struttura a tre stelle degli anni ’70. La trasformazione ha portato a un nuovo stile di ospitalità, con un design che mira a rappresentare la tradizione della zona. La struttura si trova vicino al centro e alle spiagge della località, offrendo un'alternativa alloggiativa per i visitatori.

Proprio come il suo locale di punta, Forte dei Marmi non ha avvertito il bisogno, nel corso degli ultimi decenni, di scalfire il bozzetto d’ambra in cui si trova incastonata. Eppure, come in una congiuntura d’astri - o forse, più verosimilmente, sulla spinta degli ingentissimi investimenti esteri che stanno trasformando la Toscana in una destinazione di lusso - almeno un paio di cose interessanti sono successe nel reticolo di strade racchiuse tra il lungomare tirrenico e la via Aurelia. La prima, si è detto, è l’acquisto della Capannina da parte di Giorgio Armani, si dice più per un gesto affettivo che per un'operazione economica. La...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A Forte dei Marmi apre Villa Costanza, il boutique hotel che reinterpreta la dolce vita versiliese

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