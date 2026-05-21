NoiPA contratti scuola supplenti | docenti e ATA possono consultare online pagamenti rate stipendiali e TFR

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio Visualizzazione Contratti Scuola di NoiPA permette a docenti e personale ATA con contratti a tempo determinato di consultare online i pagamenti, le rate degli stipendi e il TFR. La piattaforma è accessibile tramite il portale dedicato, offrendo ai supplenti una possibilità immediata di verificare le proprie retribuzioni e le relative quote maturate. La funzione è stata resa disponibile per semplificare l'accesso alle informazioni relative ai contratti di lavoro nel settore scolastico.

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NoiPA ricorda la disponibilità del servizio Visualizzazione Contratti Scuola, rivolto a docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato. La funzione consente di consultare dall’area riservata del portale le informazioni relative alla propria posizione contrattuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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