No le fiale scomparse dal laboratorio in Australia non hanno causato l’epidemia di hantavirus sulla nave Hondius
Recentemente sui social è stato condiviso uno screenshot di un articolo di Newsweek pubblicato a dicembre 2024, che parlava di 323 fiale di virus che sarebbero state disperse da un laboratorio in Australia. Tuttavia, le autorità sanitarie hanno chiarito che queste fiale scomparse non sono collegate all'epidemia di hantavirus rilevata sulla nave Hondius. Non ci sono prove che collegano la scomparsa delle fiale alla diffusione del virus.
Sui social circola lo screenshot di un articolo di Newsweek del dicembre 2024 che riportava la notizia di 323 fiale di virus disperse da un laboratorio australiano. I post aggiungono il commento: «Centinaia di fiale contenenti virus letali risultano disperse dopo una violazione del laboratorio tra cui il Hanta virus guarda caso». Secondo la narrazione social, quelle fiale avrebbero qualcosa a che fare con la diffusione di Hantavirus scoppiata sulla nave da crociera MV Hondius nel maggio 2026. In realtà, non è affatto così. Un’indagine indipendente conclusa nel settembre 2025 ha stabilito che le fiale non erano state rubate né smarrite. Per chi ha fretta. 🔗 Leggi su Open.online
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