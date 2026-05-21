No le fiale scomparse dal laboratorio in Australia non hanno causato l’epidemia di hantavirus sulla nave Hondius

Recentemente sui social è stato condiviso uno screenshot di un articolo di Newsweek pubblicato a dicembre 2024, che parlava di 323 fiale di virus che sarebbero state disperse da un laboratorio in Australia. Tuttavia, le autorità sanitarie hanno chiarito che queste fiale scomparse non sono collegate all'epidemia di hantavirus rilevata sulla nave Hondius. Non ci sono prove che collegano la scomparsa delle fiale alla diffusione del virus.

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