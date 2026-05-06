Il ministero della Salute ha diffuso un'allerta agli uffici di frontiera riguardo alla nave da crociera Hondius, che si trova attualmente in porto. A bordo della nave, sono stati segnalati possibili casi di hantavirus, portando le autorità a monitorare attentamente la situazione. La notifica riguarda le procedure di controllo e i protocolli da adottare in caso di verifiche sanitarie. La nave si trova ancora in porto mentre si attende un intervento ufficiale.

Approderà sabato prossimo a Tenerife, alla isole Canarie, la nave da crociera Hondius, in cui è in corso un’infezione da hantavirus, con 3 morti e altri 5 contagiati. Una volta scesi, i passeggeri saranno rimpatriati verso i loro Paesi d’origine. Tra loro non ci sono italiani, ma il ministero della Salute ha comunque deciso di mettere in allerta gli uffici di frontiera, per potenziare la vigilanza contro possibili casi di contagio. Nave da crociera Hondius verso le isole Canarie Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera Un caso di hantavirus in Svizzera Nave da crociera Hondius verso le isole Canarie La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera Hondius, alle prese con un possibile focolaio di hantavirus.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epidemia di Hantavirus su nave da crociera Hondius, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera

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