Un’epidemia di hantavirus si è diffusa a bordo della nave da crociera MV Hondius durante un viaggio dall’Argentina alle Canarie. Tre persone sono decedute e altre tre sono in condizioni critiche. Un esperto ha dichiarato che la nave rappresenta il peggior possibile scenario per ammalarsi gravemente. La situazione si è verificata nel mezzo dell’Oceano Atlantico, rendendo difficile l’assistenza immediata.

Un’esclusiva crociera dall’Argentina alle Canarie si è trasformata in una letale trappola in mezzo all’Oceano Atlantico. A bordo della MV Hondius, nave battente bandiera olandese salpata circa tre settimane fa da Ushuaia (Argentina), è scoppiato un gravissimo focolaio di sindrome respiratoria acuta, riconducibile a una rara infezione da hantavirus: tre passeggeri sono deceduti e altre tre persone (tra cui due membri dell’equipaggio) versano in gravi condizioni. L’imbarcazione, che ospita circa 150 turisti e 70 membri dell’equipaggio, si trova attualmente bloccata al largo delle coste di Praia, capitale di Capo Verde. Le autorità locali stanno fornendo assistenza, ma hanno per il momento vietato lo sbarco di passeggeri e personale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoppia un’epidemia da hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius: tre morti e altre tre persone in gravi condizioni. L’esperto: “È il peggior posto possibile in cui ammalarsi gravemente”

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