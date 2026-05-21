No a vino e carne rossa il doppio divieto di Garattini a tavola

Il professor Silvio Garattini ha espresso alcune raccomandazioni riguardo alle scelte alimentari quotidiane. Secondo quanto riportato, suggerisce di evitare il consumo di vino e di carne rossa. Queste indicazioni fanno parte di un suo approccio volto a favorire un'alimentazione considerata più salutare. Le sue posizioni sono state pubblicate in un articolo recente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle evidenze scientifiche alla base di tali raccomandazioni.

(Adnkronos) – No al vino e alla carne rossa. Sono i 'divieti' che il professor Silvio Garattini prevede a tavola per un'alimentazione amica della salute. "Il vino contiene alcol che è cancerogeno", dice il fondatore dell'istituto Mario Negri a La volta buona, su Raiuno, nella puntata in onda oggi 21 maggio. "E' consigliabile bere la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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