Quando si riceve un invito a cena, è consigliabile portare un mazzo di fiori invece di una bottiglia di vino. Il professor Garattini ha evidenziato che ci sono nove tipi di tumore associati al consumo di alcol. La raccomandazione deriva da studi che collegano il consumo di bevande alcoliche a vari rischi per la salute, in particolare a determinati tumori.

«Quando siamo invitati a cena è meglio presentarsi con un mazzo di fiori piuttosto che con il vino». Inizia con questa raccomandazione, tanto pratica quanto inappellabile sul piano medico, l’analisi del professor Silvio Garattini rilasciata in una recente intervista all’edizione bergamasca de Il Corriere della Sera. Classe 1928, oncologo, farmacologo, instancabile divulgatore e fondatore dell’Istituto Mario Negri, a 97 anni lo scienziato è tornato nella sua Bergamo (ospite della Fiera dei Librai per un dialogo con il dottor Guido Bertolini) per presentare il suo ultimo libro, edito da Piemme: Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non presentatevi con il vino se siete invitati a cena, meglio un mazzo di fiori: ci sono nove tumori che dipendono dall’alcol”: il monito del prof Garattini

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