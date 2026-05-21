Niviano scontro al semaforo tra due mezzi pesanti

Nel pomeriggio del 21 maggio, lungo la Statale 45 a Niviano, si è verificato uno scontro tra due veicoli pesanti: un tir e un furgone. L’incidente è avvenuto in prossimità di un semaforo, dove i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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