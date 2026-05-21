Niviano scontro al semaforo tra due mezzi pesanti
Nel pomeriggio del 21 maggio, lungo la Statale 45 a Niviano, si è verificato uno scontro tra due veicoli pesanti: un tir e un furgone. L’incidente è avvenuto in prossimità di un semaforo, dove i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Frontale tra un tir e un furgone al semaforo di Niviano lungo la Statale 45 nel pomeriggio del 21 maggio. All'origine dello scontro quasi sicuramente c'è una mancata precedenza. Sul posto due pattuglie della polizia locale e la Pubblica Assistenza Valnure. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Scontro tra mezzi pesanti in tangenziale: due feriti e codeUn incidente stradale lungo la tangenziale a Bologna causa code e la chiusura dello svincolo ‘5’ Quartiere Lame, all'altezza della Pescarola.
Capalbio, scontro tra due mezzi e pesanti e un’auto: morta una donnaTragedia all’alba lungo la Strada statale Aurelia, dove un incidente mortale ha causato la morte di una donna e il ferimento grave di un’altra...