Niviano scontro al semaforo tra due mezzi pesanti

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 21 maggio, lungo la Statale 45 a Niviano, si è verificato uno scontro tra due veicoli pesanti: un tir e un furgone. L’incidente è avvenuto in prossimità di un semaforo, dove i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Frontale tra un tir e un furgone al semaforo di Niviano lungo la Statale 45 nel pomeriggio del 21 maggio. All'origine dello scontro quasi sicuramente c'è una mancata precedenza. Sul posto due pattuglie della polizia locale e la Pubblica Assistenza Valnure. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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