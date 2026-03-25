Capalbio scontro tra due mezzi e pesanti e un’auto | morta una donna

All’alba lungo la strada statale Aurelia si è verificato uno scontro tra due mezzi pesanti e un’auto, provocando la morte di una donna e il ferimento grave di un’altra persona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Tragedia all’alba lungo la Strada statale Aurelia, dove un incidente mortale ha causato la morte di una donna e il ferimento grave di un’altra persona. Lo schianto si è verificato intorno alle 7:15 di mercoledì 25 marzo, nei pressi dell’incrocio per Capalbio Scalo, in un tratto particolarmente delicato della viabilità locale. Leggi anche: “Carambola micidiale!”. Gravissimo incidente in Italia: ci sono morti Lo scontro frontale tra mezzi pesanti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un violento scontro frontale che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’automobile. Quest’ultima, a seguito dell’impatto, sarebbe finita fuori strada, aggravando ulteriormente le conseguenze dell’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Capalbio, scontro tra due mezzi e pesanti e un’auto: morta una donna Articoli correlati Leggi anche: Incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donna Leggi anche: Roma, incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donna Aggiornamenti e notizie su Capalbio scontro tra due mezzi e... Temi più discussi: Cina, oltre un milione di anziani beneficiano di sussidi per l’assistenza; Incidente frontale: tre feriti, grave una ragazza trasferita in ospedale con Pegaso; Meloni Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi; Maxi rimborsi Irpef: scadenze, controlli e tempi di accredito 2026. Capalbio, scontro tra due mezzi e pesanti e un’auto: morta una donnaTragedia all’alba lungo la Strada statale Aurelia, dove un incidente mortale ha causato la morte di una donna e il ferimento grave di un’altra persona. Lo ... thesocialpost.it Incidente tragico sull’Aurelia: Capalbio, muore nello scontro. Coinvolti camion e autoAccade all’alba di mercoledì 25 marzo, non lontano dal bivio per Capalbio Scalo. Torna il tema della sicurezza sull’arteria stradale costiera. In quel punto non c’è divisorio tra le due carreggiate ... lanazione.it IlGiunco.net. DensoMusic · Epical Dramatic Background. Incidente mortale sull’Aurelia: traffico bloccato nella zona di Capalbio Scalo Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/03/25/incidente-sullaurelia-muore-nello-scontro-contro-un-camion-ce-anch - facebook.com facebook Terrore a Capalbio, rapina in villa nella notte. Marito e moglie sequestrati. “Siamo sotto choc” x.com