Il governo ha annunciato che, nel prossimo Consiglio dei ministri, saranno destinati 150 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e per indennizzi. La decisione è stata comunicata in un evento pubblico, dove un rappresentante del governo ha spiegato che la scelta di accelerare i tempi deriva dalla volontà di intervenire rapidamente su questioni di sicurezza e di sostegno alle popolazioni coinvolte. La somma sarà distribuita con l’obiettivo di rispondere alle esigenze emerse nelle ultime settimane.

“La ragione per la quale noi abbiamo voluto, sempre con tempi che sono un po’ al cardiopalma nella nostra quotidianità, venire qui per la terza volta in meno di quattro mesi è che ci siamo dati come obiettivo quello di confrontarci con l’amministrazione e con la città ogni volta che ci sono dei passaggi importanti che vengono portati avanti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla seduta del Consiglio Comunale di Niscemi dove è arrivata in mattinata, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per una visita istituzionale. La cittadina siciliana fu colpita da una terribile frana a causa del maltempo nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni a Niscemi: “Domani in Consiglio dei ministri 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi”

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Niscemi - Domani il Consiglio dei Ministri stanzierà 150 milioni per il paese colpito dalla frana

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