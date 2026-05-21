Meloni a Niscemi | domani in Cdm 150 mln per messa in sicurezza e indennizzi

Il governo ha annunciato che domani porterà in Consiglio dei ministri una proposta di 150 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza e agli indennizzi di un’area specifica. La decisione arriva dopo un intervento del presidente del consiglio in un evento pubblico, dove ha spiegato le motivazioni di questa scelta. Nei giorni scorsi, si sono susseguite discussioni e incontri legati alla questione, che coinvolge diverse autorità e rappresentanti locali. La proposta mira a rispondere alle richieste avanzate da più parti interessate.

Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni Campi Flegrei, torna la paura: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli Roma, 21 mag. (askanews) – “La ragione per la quale noi abbiamo voluto, sempre con tempi che sono al cardiopalma nella nostra quotidianità, venire qui per la terza volta in meno di quattro mesi è che chiaramente ci siamo dati come obiettivo quello di confrontarci con l’amministrazione e con la città ogni volta che ci sono dei passaggi importanti che vengono portati avanti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della riunione operativa al municipio di Niscemi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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