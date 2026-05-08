Provincia di Frosinone in arrivo 46 milioni per sicurezza del territorio e opere contro il dissesto

Nella provincia di Frosinone sono stati stanziati 46 milioni di euro destinati a interventi per migliorare la sicurezza del territorio e prevenire il dissesto idrogeologico. Le risorse fanno parte di un piano straordinario volto alla tutela delle infrastrutture pubbliche e alla riqualificazione delle aree più a rischio. L'obiettivo è intervenire su diverse zone per rafforzare le strutture e ridurre i pericoli legati alle calamità naturali.

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Importanti risorse in arrivo per la provincia di Frosinone grazie al piano straordinario dedicato alla tutela del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche.Il finanziamento, disposto attraverso un decreto del Ministero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sicurezza del territorio, oltre 121 milioni ai Comuni abruzzesi per strade, scuole e dissesto idrogeologicoOltre 121 milioni di euro destinati ai Comuni abruzzesi per interventi di messa in sicurezza del territorio, delle strade, dei ponti, dei viadotti e... Strada Morrocco-Sambuca, ultimata una delle opere più rilevanti contro il dissesto idrogeologicoIl sindaco David Baroncelli: “L’opera pubblica risponde alla necessità e alla priorità assoluta di garantire sicurezza alla nostra comunità” Si sono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 2 e domenica 3 maggio; Frosinone, l’inverno demografico non dà tregua: è la provincia del Lazio che perde più abitanti; JUVE STABIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA; Cassino: continuano i controlli della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti. Contestata una violazione amministrativa ad un uomo residente nel cassinate. - Questura di Frosinone | Polizia di Stato - Polizia di Stato. Provincia di Frosinone, strade più sicure in 22 Comuni: lavori per oltre 1,5 milioni di euroOltre 1,5 milioni per la viabilità provinciale nel Frusinate: lavori su sette strade e interventi in 22 Comuni per sicurezza e transito. ilquotidianodellazio.it Provincia di Frosinone, Quadrini: In Capigruppo tracciata la rotta per l’approvazione del Rendiconto. Atto fondamentale per il territorioNewTuscia – FROSINONE – Si è tenuta nella giornata odierna la conferenza dei capigruppo della Provincia di Frosinone alla quale ha partecipato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini Capogruppo d ... newtuscia.it Morolo, il borgo in provincia di Frosinone arrampicato sui monti Lepini con una vista incredibile sulla valle del Sacco. Ig chiara__carla #Morolo #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta facebook #Morolo, il borgo in provincia di #Frosinone arrampicato sui #montiLepini con una vista incredibile sulla #ValleDelSacco Ig chiara__carla #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com