Provincia di Frosinone in arrivo 46 milioni per sicurezza del territorio e opere contro il dissesto
Nella provincia di Frosinone sono stati stanziati 46 milioni di euro destinati a interventi per migliorare la sicurezza del territorio e prevenire il dissesto idrogeologico. Le risorse fanno parte di un piano straordinario volto alla tutela delle infrastrutture pubbliche e alla riqualificazione delle aree più a rischio. L'obiettivo è intervenire su diverse zone per rafforzare le strutture e ridurre i pericoli legati alle calamità naturali.
Importanti risorse in arrivo per la provincia di Frosinone grazie al piano straordinario dedicato alla tutela del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche.Il finanziamento, disposto attraverso un decreto del Ministero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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