In una giornata dedicata al dibattito parlamentare, si sono registrati scontri tra alcuni membri sui fatti relativi alla Flotilla e alle manifestazioni a Sala Zuccari. Due figure si sono confrontate sulle interpretazioni dei video mostrati riguardo ai manifestanti fermati. Nel frattempo, un ex ministro ha deciso di lasciare l’aula durante l’intervento, senza fornire spiegazioni pubbliche. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla gestione degli eventi e alle immagini diffuse dai partecipanti.

? Punti chiave Come si scontrano le versioni sui video dei manifestanti fermati?. Perché Giulio Terzi ha deciso di abbandonare il dibattito in aula?. Chi ha ragione sulla legalità dell'intercettazione della Flotilla secondo Mattarella?. Quali prove documentano i trattamenti subiti dai manifestanti durante il fermo?.? In Breve Giulio Terzi lascia il conveglio a Sala Zuccari per disappunto verso il dibattito.. Il deputato M5s Dario Carotenuto riporta percosse subite dai manifestanti della Flotilla.. Mentana cita Sergio Mattarella per definire illegale l'intercettazione del convoglio marittimo.. Nirenstein invoca lo statuto di Sanremo per giustificare l'azione militare ad Ashdod. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nirenstein e Mentana: scontro su Israele e la Flotilla a Sala Zuccari

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