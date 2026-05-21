Flotilla scontro in Senato Nirenstein-Mentana | Israele ha agito con gentilezza Ben Gvir ha fatto un’idiozia Ma quello è il protocollo d’azione dell’esercito Ci sono le immagini delle altre volte

In un dibattito nel Senato, si sono verificati scambi accesi tra la giornalista e politica italiana naturalizzata israeliana e il giornalista e conduttore televisivo. La discussione riguarda un’operazione militare in Israele e le relative reazioni pubbliche. Le parole si sono concentrate sulla gestione dell’evento da parte delle forze armate e sui commenti di alcuni esponenti politici. Durante il confronto, sono state mostrate immagini di operazioni precedenti per illustrare i protocolli adottati.

Scintille in Senato tra la giornalista, scrittrice e politica italiana naturalizzata israeliana, Fiamma Nirenstein, ed Enrico Mentana. Ospiti di un convegno in Sala Zuccari dove si ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte, i due giornalisti a lavori quasi terminati, sono invitati dal moderatore, Andrea Cangini, a fare un tweet, cioè un breve pensiero, per dire cosa avrebbe pensato oggi la Fallaci della Global Sumud Flotilla e del blocco dei manifestanti, sequestrati da Israele, legati e picchiati, come raccontato dall’inviato del Fatto Quotidiano e dal deputato M5s Dario Carotenuto una volta tornati in Italia. Secondo la giornalista, che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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