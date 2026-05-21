Flotilla scontro in Senato Nirenstein-Mentana | Israele ha agito con gentilezza Ben Gvir ha fatto un’idiozia Ma quello è il protocollo d’azione dell’esercito Ci sono le immagini delle altre volte

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un dibattito nel Senato, si sono verificati scambi accesi tra la giornalista e politica italiana naturalizzata israeliana e il giornalista e conduttore televisivo. La discussione riguarda un’operazione militare in Israele e le relative reazioni pubbliche. Le parole si sono concentrate sulla gestione dell’evento da parte delle forze armate e sui commenti di alcuni esponenti politici. Durante il confronto, sono state mostrate immagini di operazioni precedenti per illustrare i protocolli adottati.

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© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, scontro in Senato Nirenstein-Mentana: “Israele ha agito con gentilezza. Ben Gvir ha fatto un’idiozia”. “Ma quello è il protocollo d’azione dell’esercito. Ci sono le immagini delle altre volte”
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