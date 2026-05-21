Flotilla scontro in Senato Nirenstein-Mentana | Israele ha agito con gentilezza Ben Gvir ha fatto un’idiozia Ma quello è il protocollo d’azione dell’esercito Ci sono le immagini delle altre volte
In un dibattito nel Senato, si sono verificati scambi accesi tra la giornalista e politica italiana naturalizzata israeliana e il giornalista e conduttore televisivo. La discussione riguarda un’operazione militare in Israele e le relative reazioni pubbliche. Le parole si sono concentrate sulla gestione dell’evento da parte delle forze armate e sui commenti di alcuni esponenti politici. Durante il confronto, sono state mostrate immagini di operazioni precedenti per illustrare i protocolli adottati.
Scintille in Senato tra la giornalista, scrittrice e politica italiana naturalizzata israeliana, Fiamma Nirenstein, ed Enrico Mentana. Ospiti di un convegno in Sala Zuccari dove si ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte, i due giornalisti a lavori quasi terminati, sono invitati dal moderatore, Andrea Cangini, a fare un tweet, cioè un breve pensiero, per dire cosa avrebbe pensato oggi la Fallaci della Global Sumud Flotilla e del blocco dei manifestanti, sequestrati da Israele, legati e picchiati, come raccontato dall’inviato del Fatto Quotidiano e dal deputato M5s Dario Carotenuto una volta tornati in Italia. Secondo la giornalista, che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ora tutti criticano Ben Gvir, ma Israele ha sempre trattato in modo disumano gli attivisti della Flotilla
Flotilla, Crosetto: “Ben Gvir si dovrebbe vergognare. Non accettiamo immagini come quelle che ha pubblicato”“Non c’è nulla da deridere ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e che abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini...
Tensione su Flotilla al convegno su Oriana Fallaci: protagonisti Mentana, Nirenstein e TerziLa commemorazione diventa acceso confronto politico su Israele. Dopo le parole del direttore del TgLa7, la giornalista dissente, l’ex ministro degli ... huffingtonpost.it
Flotilla, scontro in Senato Nirenstein-Mentana: Israele ha agito con gentilezza. Ben Gvir ha fatto un’idiozia. Ma quello è il protocollo d’azione dell’esercito ...Israele ha agito con gentilezza, dice Nirenstein. Mentana replica: Il trattamento è nei protocolli israeliani ... ilfattoquotidiano.it